Recul de 41 % du profit de Molson Coors

Molson Coors continue de se débattre avec ce que son chef de la direction a appelé une « pénurie mondiale de canettes », alors que les consommateurs ont cessé de boire dans les bars et les restaurants et ont commencé à consommer plus de boissons à la maison en raison de la pandémie de COVID-19.