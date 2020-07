La maison mère de Google voit son bénéfice et ses revenus baisser

(San Francisco) Alphabet, la maison mère de Google et YouTube, a vu son bénéfice net chuter et son chiffre d’affaires reculer au deuxième trimestre 2020, mais ses résultats sont néanmoins meilleurs que prévu et son patron voit « les premiers signes de stabilisation » de l’activité.