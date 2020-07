« Le besoin des Canadiens d’avoir d’autres solutions d’accès aux soins de santé continue de croître, dit Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec. « Les soins virtuels s’inscrivent de façon importante dans l’avenir des soins de santé au pays. »

La Financière Sun Life acquiert une participation dans l’entreprise de télémédecine montréalaise Dialogue avec y injectant près de 33 millions de dollars.

Richard Dufour

La Presse

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une ronde de financement de 43 millions à laquelle participent des bailleurs de fonds existants, notamment la Caisse de dépôt et placement du Québec et Portag3 (Power Corporation).

Il s’agit d’une troisième ronde de financement en trois ans - et de la plus importante - pour Dialogue qui a récolté 40 millions l’année dernière et 12 millions en 2018.

Fondée il y a quatre ans, Dialogue offre des soins virtuels aux organisations et à leurs employés. Au Québec, elle compte parmi ses clients des grandes entreprises comme la Banque Nationale, Stingray, Coveo et Ubisoft.

Dialogue indique avoir constaté une « forte augmentation » de l’utilisation des services de soins virtuels depuis le début de la pandémie.

« Le besoin des Canadiens d’avoir d’autres solutions d’accès aux soins de santé continue de croître, dit Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec. « Les soins virtuels s’inscrivent de façon importante dans l’avenir des soins de santé au pays. »