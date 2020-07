(Ottawa) Shopify a affiché mercredi un bénéfice de 36 millions US pour le deuxième trimestre, alors que ses revenus ont presque doublé par rapport à l’an dernier en raison de la popularité du commerce électronique pendant le confinement de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

La société technologique établie à Ottawa a indiqué avoir gagné 29 cents US par action pour le trimestre clos le 30 juin, comparativement à une perte de 26 cents US par action, ou 28,7 millions US, pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté a atteint 129,4 millions US, ou 1,05 $ US par action, en hausse par rapport à celui de 10,7 millions US, ou 10 cents US par action, du deuxième trimestre de 2019.

Les revenus ont bondi de 97 % à 714,3 millions US, comparativement à 362 millions US un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à ce que Shopify affiche une perte nette de 59 cents US par action, ou un bénéfice ajusté de 1 cent US par action, à partir de revenus de 513,8 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

La société a indiqué que la pandémie avait accéléré la migration des habitudes de consommation vers le commerce électronique, et le nombre de nouveaux magasins fonctionnant sous la plateforme de Shopify a grimpé de 71 % au cours du trimestre.