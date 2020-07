(Ottawa) Le chantier naval québécois Davie, qui avait convaincu Ottawa d’acheter des brise-glaces d’occasion pour la Garde côtière, tarde maintenant à livrer ces navires qui demandaient des travaux de modernisation.

La Presse canadienne

Benoit Mayrand, porte-parole du ministère des Pêches et des Océans, responsable de la Garde côtière, a attribué ces retards au besoin de moderniser les navires, de construction norvégienne, pour respecter la réglementation canadienne et améliorer leur endurance et leurs capacités de déglaçage.

Ottawa avait accepté en août 2018 d’acheter au chantier Davie les trois brise-glaces civils d’occasion, pour un coût total d’au moins 827 millions. Plus tôt cette année-là, le premier ministre Justin Trudeau avait créé la surprise en annonçant des négociations avec le chantier naval de Lévis, qui prévoyait alors des mises à pied massives.

La décision d’acheter les trois brise-glaces faisait suite à une intense campagne de la Davie ainsi que du gouvernement du Québec et des partis de l’opposition à Ottawa pour que le gouvernement fédéral accorde plus de contrats au chantier naval de Lévis.

Le premier des trois navires a été rapidement livré et mis en service, après un travail de peinture et quelques petits travaux de conversion pour répondre aux exigences de la Garde côtière. Mais le ministère des Pêches et des Océans affirme que les deux autres brise-glaces ne sont pas encore entrés en service.

Le deuxième navire devait être prêt d’ici la fin de 2019, mais le ministère dit maintenant qu’il ne sera livré qu’à la fin de cette année ; la date de livraison du troisième n’a pas encore été fixée.