(Kingsey Falls) L’entreprise Cascades fermera son usine d’emballage carton-caisse située à Etobicoke, en Ontario.

La Presse canadienne

Les opérations d’emballage de l’usine d’Etobicoke cesseront définitivement au plus tard le 31 août et la propriété sera mise en vente.

C’est ce qu’a annoncé, mardi, l’entreprise de Kingsey Falls dans un communiqué.

« L’optimisation de notre plateforme opérationnelle en Ontario est une partie intégrante de notre plan stratégique. C’est dans ce contexte que la production de l’usine d’Etobicoke sera réaffectée progressivement aux autres unités dans la région », a indiqué Charles Malo, président et chef de l’exploitation de Cascades Emballage carton-caisse.

Cette décision permettra à l’entreprise d’avoir « un meilleur alignement des capacités de production actuelles, une productivité accrue (et) une réduction des coûts fixes », toujours selon le communiqué de presse.

Cascades promet de s’efforcer de « réduire au minimum les répercussions de cette annonce sur les 125 employés de l’usine ».

L’entreprise fondée en 1964 par Bernard Lemaire et ses frères Laurent et Alain compte 12 000 travailleurs dans plus de 90 unités d’exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe.