(New York) Tesla a, à la surprise du marché, gagné de l’argent pour le quatrième trimestre de suite entre mars et juin malgré la fermeture de son usine californienne pendant plusieurs semaines et une légère baisse de son chiffre d’affaires.

Agence France-Presse

Le constructeur de véhicules électriques a aussi affirmé que la livraison de 500 000 véhicules sur l’ensemble de l’année restait son objectif, même si ce dernier « est devenu plus difficile à atteindre ».