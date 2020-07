Le confinement a fait chuter les ventes de Coca-Cola hors des foyers

(New York) Avec nombre de restaurants, bars et cinémas fermés, Coca-Cola a vu ses ventes s’écrouler au plus fort des mesures de confinement imposées face à la pandémie, mais le géant américain des boissons non alcoolisées se veut prudemment optimiste pour la suite de l’année.