La pandémie a eu des « répercussions négatives » sur les résultats trimestriels du CN, a affirmé le transporteur, dont les revenus d’exploitation liés aux véhicules automobiles et aux produits pétroliers et chimiques ont chuté de 72 % et 25 % respectivement.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a affiché mardi un profit en baisse de 60 % pour son plus récent trimestre, ses livraisons ayant diminué de façon quasi généralisée en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Le plus grand transporteur ferroviaire du pays a fait état d’un profit net de 545 millions pour son deuxième trimestre, clos le 30 juin, comparativement à un bénéfice de 1,36 milliard un an plus tôt.

Les revenus du CN ont diminué de 750 millions, soit 19 %, d’une année à l’autre pour s’établir à 3,21 milliards au plus récent trimestre.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action a reculé de 26 % à 1,28 $, par rapport à 1,73 $ l’an dernier, ce qui était conforme aux attentes des analystes, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Cependant, les livraisons de produits céréaliers et d’engrais ont tenu bon, ce qui a limité les dégâts des autres catégories de l’entreprise montréalaise.

Le conseil d’administration du CN a approuvé le versement, le 30 septembre, d’un dividende de 57,5 cents par action ordinaire aux actionnaires inscrits en date du 9 septembre.