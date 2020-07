Halliburton secoué par la chute de l’activité dans le secteur du pétrole

(New York) Le groupe de services pétroliers américain Halliburton, heurté de plein fouet par le plongeon des prix du pétrole et la baisse des activités d’exploration et de forage, a vu son chiffre d’affaires chuter de 46 % au deuxième trimestre, selon un communiqué publié lundi.