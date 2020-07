La Caisse de dépôt a recruté l’ancien stratège en chef de la Banque Scotia, Vincent Delisle, qui deviendra son chef des Marchés liquides à compter du 3 août prochain.

Hélène Baril

La Presse

Le choix de Vincent Delisle est l’aboutissement d’un processus de recrutement international amorcé en avril dernier, a fait savoir la Caisse dans un communiqué.

M. Delisle travaillera avec le chef des Actifs réels et Placements privés, Macky Tall. Il dirigera les équipes Marchés boursiers, Revenu fixe, en plus de codiriger avec Macky Tall l’équipe Fonds d’investissement et gestion externe et l’équipe de Recherche globale. Il relèvera du président et chef de la direction et sera membre du comité de direction et du comité investissement-risques.

Le nouveau chef des placements liquides de la Caisse est un vétéran du placement qui a passé 14 ans à la Banque Scotia où, comme stratège en chef, il a conseillé des milliers de courtiers et de clients de l’institution financière. Il est passé par Valeurs mobilières Desjardins et il était co-chef des placements chez Hexavest avant d’être recruté par la Caisse.

Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt, Charles Emond, s’est dit très heureux que Vincent Delisle ait accepté de se joindre à son organisation. « Il sait distinguer les mouvements de fond dans les marchés, mettre en œuvre des stratégies qui créent de la valeur et traduire celles-ci en processus décisionnels rigoureux et efficaces », a-t-il dit.

Selon Vincent Delisle, la Caisse est « une organisation de calibre mondial » et son savoir-faire est respecté dans les marchés. « J’ai hâte de me mettre au travail avec les équipes pour piloter les portefeuilles liquides de la Caisse », a-t-il fait savoir.