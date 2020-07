Les banques américaines garnissent leurs provisions de milliards de dollars

(New York) Avec des dizaines de millions d’Américains sans emploi et de nombreuses entreprises fermées ou fonctionnant sous des restrictions en raison du coronavirus, trois des plus grandes banques des États-Unis ont mis de côté près de 30 milliards US au deuxième trimestre pour couvrir des prêts potentiellement douteux qui se portaient très bien à peine quelques mois plus tôt.