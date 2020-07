Nouveau patron chez Ubisoft: nomination rapide d’un employé de la première heure

Deux jours après le départ annoncé de Yannis Mallat, Ubisoft a un nouveau patron à Montréal, le plus important studio de l’entreprise française. Il s’agit de Christophe Derennes, jusque-là vice-président exécutif à la production, employé de la première heure dans la métropole, et cousin du fondateur et PDG, Yves Guillemot.