À l’instar de nombreux détaillants, dont les grandes chaînes de supermarchés, Alimentation Couche-Tard a mis fin à la prime horaire de 2,50 $ l’heure offerte à ses employés nord-américains dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Dans le cadre d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du quatrième trimestre terminé le 26 avril, où les profits nets ont presque doublé, la direction de la multinationale québécoise a indiqué que la « prime salariale d’urgence » avait cessé de s’appliquer le 12 juin aux États-Unis et le 22 juin au Canada, sans fournir plus de détails.

Celle-ci avait été offerte aux employés nord-américains de l’exploitant de dépanneurs et de stations-service qui continuaient de travailler dans ses magasins ainsi que ses centres de distribution alors que le nouveau coronavirus provoquait de nombreuses fermetures.

« L’aspect temporaire de la prime a bien été communiqué à nos employés dès son introduction et nous les avons prévenus à l’avance de la date à laquelle celle-ci prendrait fin, soit le 21 juin », a souligné par courriel une porte-parole de Couche-Tard, Laurence Myre Leroux.

Elle a ajouté qu’une prime spéciale, dont le montant n’a pas été précisé, sera également versée en juillet.

Sur son site web, Couche-Tard affirme compter quelque 109 000 travailleurs au sein de son réseau nord-américain, qui compte notamment 9414 magasins. Cela inclut toutefois des employés de bureau qui n’avaient pas droit à la prime.

Contrairement à la plupart des détaillants, Lowe’s avait annoncé, lundi, que la prime de 2 $ l’heure que touchent les travailleurs des magasins Réno-Dépôt et Rona allait continuer d’être versée durant tout le mois de juillet.

Au quatrième trimestre, la société établie à Laval a dépassé les attentes des analystes en affichant un bénéfice net de 576,3 millions US, ou 52 cents US par action, en dépit d’un chiffre d’affaires ayant décliné de 26,1 %, à 9,7 milliards US, par rapport à la même période l’an dernier.

L’entreprise a observé une baisse de l’achalandage dans l’ensemble de son réseau en raison des mesures de distanciation sociale mises en place au plus forte de la pandémie de COVID-19, à la mi-mars. Cependant, comme l’ont souligné plusieurs détaillants dont les activités ont été jugées essentielles pendant ces fermetures, les ventes de marchandises ont profité d’un panier moyen plus élevé, ce qui a permis de compenser en partie la baisse du nombre de visiteurs.

« Couche-Tard a affiché de solides résultats dans un environnement d’exploitation difficile, ce qui démontre la résilience de ses activités », a souligné l’analyste Martin Landry de la firme Stifel GMP, dans une note envoyée aux investisseurs.

En excluant les éléments non récurrents, dont un gain avant impôt de 41 millions US lié à une cession d’actif, le profit ajusté de Couche-Tard s’est établi à 521 millions US, ou 47 cents US par action, comparativement à 289 millions US, ou 26 cents US par action, au quatrième trimestre l’an dernier.

Les analystes anticipaient un bénéfice ajusté par action de 43 cents US et des revenus de 9,36 milliards US, selon la firme de données financières Refinitiv.

Pour l’ensemble de l’exercice 2020, Couche-Tard a engrangé un profit net de 353,6 millions US, en hausse de 28,3 % par rapport à l’an dernier. Son chiffre d’affaires a cependant reculé de 5 milliards US, a précisé l’entreprise.