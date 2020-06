(Winnipeg) Une filiale de Great-West Lifeco a signé une entente pour acquérir le gestionnaire de placements américain Personal Capital dans le cadre d’une opération évaluée à au moins 825 millions US.

La Presse canadienne

En vertu de l’accord, Empower Retirement versera 825 millions US, ainsi que 175 millions US supplémentaires sous réserve de l’atteinte d’objectifs de croissance cible.

Great-West a indiqué que Personal Capital était un gestionnaire de patrimoine hybride qui combine une expérience numérique avec des conseils personnalisés fournis par des personnes.

Selon la société, l’accord combinera les services de plans de retraite et les outils financiers d’Empower avec la plateforme de gestion du patrimoine personnel de Digital Capital.

La Financière IGM, une société sœur de Great-West, détient une participation dans Personal Capital et dit s’attendre à recevoir un produit de 176,6 millions US grâce à cette entente, en plus d’éventuels paiements supplémentaires de 24,6 millions US.

La transaction devrait être conclue au deuxième semestre 2020, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires requises.