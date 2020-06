(Montréal) Un peu plus de trois mois après avoir annulé ses 44 spectacles et mis à pied la quasi-totalité de ses employés, le Cirque du Soleil s’est finalement mis à l’abri de ses créanciers, a appris La Presse.

Jean Siag

La Presse

L’annonce a été faite lundi midi par le président et chef de la direction du Cirque Daniel Lamarre dans une vidéo envoyée aux employés et gestionnaires de la compagnie. Dans un communiqué publié lundi, le Cirque a confirmé avoir déposé une demande de protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en vue de restructurer sa structure de capital.

Le Cirque a également annoncé la mise à pied permanente de 3480 employés mis à pied de manière temporaire le 19 mars dernier. Les employés qui travaillent sur les spectacles permanents de Las Vegas et d'Orlando seraient épargnés.

La requête déposée en vertu de la LACC sera entendue mardi par la Cour supérieure du Québec. « Si la Cour accorde l’ordonnance initiale demandée, la Société demandera sa reconnaissance provisoire immédiate aux États-Unis en vertu du chapitre 15 du « US Bankruptcy Code », a écrit le Cirque.

Dans sa requête, le Cirque du Soleil a annoncé qu’il avait « conclu une convention d’achat de type « Stalking Horse » (« Convention d’achat ») avec ses actionnaires actuels TPG, Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (les « Actionnaires »), de même qu’avec Investissement Québec en tant que prêteur, en vertu de laquelle les Actionnaires acquerraient la quasi-totalité des actifs de la Société, pour une combinaison de capital en espèces, de dettes et de capitaux propres, et établiraient deux fonds totalisant 20 millions $US pour offrir une aide supplémentaire aux employés touchés et entrepreneurs indépendants du Cirque du Soleil ».

« Aux termes de la Convention d’achat proposée, les Actionnaires injecteront 300 millions $US de liquidités dans l’entreprise restructurée afin de supporter un redémarrage réussi, dédommager en partie les employés affectés et les partenaires du Cirque du Soleil, et assumer certaines obligations en souffrance de la Société, notamment à l’égard des détenteurs de billets touchés par l’annulation des spectacles. De cette somme de 300 millions $US, Investissement Québec fournira un financement par emprunt de 200 millions $US pour appuyer l’acquisition proposée. »

« La Convention d’achat prévoit que les créanciers garantis du Cirque du Soleil recevront une dette non garantie de 50 millions $US, en plus d’une participation en actions de 45 % dans l’entreprise restructurée, ainsi que le remboursement d’un prêt provisoire consenti par certains prêteurs de premier rang pour un montant de 50 millions $US. La Convention proposée prévoit également, dans le cadre de l’injection de 300 millions $US de liquidités, la création d’un fonds dédié aux employés de 15 millions $US pour apporter une aide financière aux employés, ainsi qu’un fonds dédié de 5 millions $US aux entrepreneurs indépendants afin de payer les obligations de la Société à l’égard des artisans et des artistes indépendants. »