Le gel des visas aux États-Unis « décevant » et « contre-productif »

(Washington et San Francisco) Les patrons de Google et d’Apple sont « déçus », celui de Microsoft juge que ce « n’est pas le moment » : le gel des principaux visas de travail décidé par le président des États-Unis désespère les start-up et géants des technologies, qui craignent pour l’innovation et l’avance américaines.