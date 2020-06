La COVID-19 provoque la fermeture de 30% des boutiques La Senza

Un certain flou persiste sur l’avenir des boutiques de lingerie La Senza. Tandis qu’il est maintenant officiel qu’un certain nombre d’entre elles seront fermées à jamais, d’autres, situées en région, ont rouvert lundi. Mais plus près de Montréal, il est difficile d’avoir l’heure juste.