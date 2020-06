Les employés de l’entrepôt de Jean-Coutu à Varennes viennent de voter à 99 % pour un mandat de grève dimanche.

Nicolas Bérubé

La Presse

Les quelque 700 membres du syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entrepôt Pharmacie Jean Coutu-CSN déplorent que Métro, propriétaire de Groupe Jean-Coutu, ait décidé de mettre fin à sa prime COVID-19 samedi.

Le syndicat accuse aussi l’employeur de refuser de négocier sans la présence d’un conciliateur, et ce, dès la première séance entre les deux parties.

« Nous avons été au travail tout le long de la pandémie, nous avons adopté toutes les méthodes pour limiter la propagation du virus et continuer d’assurer une part importante de l’approvisionnement en médicaments au Québec. On mérite un plus grand respect de la part de l’employeur qui doit négocier de bonne foi », affirme dans un communiqué Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entrepôt Pharmacie Jean Coutu-CSN.

Les syndiqués notent que Metro a vu son chiffre d’affaires augmenter de 9,7 % au deuxième trimestre de 2020 comparativement à la même période l’année précédente.

« Les bénéfices nets ont grimpé de 45 % pour cette même période. Le secteur pharmacie du groupe (PJC et Brunet) a quant à lui vu son chiffre d’affaires augmenté de 7,9 % pour ce même trimestre », note la CSN.