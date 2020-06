Québec n’empêchera pas les propriétaires immobiliers d’évincer les détaillants qui ont des mois de loyer impayés ou de saisir leurs stocks. La session parlementaire a été ajournée avant l’adoption du projet de loi 61, au grand désespoir de l’industrie de la vente au détail et de la restauration.

« Je suis très déçue. On avait besoin de cette protection maintenant. Pas en septembre ! », a réagi Debbie Zakaib, directrice générale de la Grappe métropolitaine de la mode (mmode).

L’article 35.1 du projet de loi 61 aurait empêché les propriétaires de procéder à une résiliation de bail commercial, une éviction ou une saisie d’ici le 1er août 2020, rappelle Mme Zakaib. Son adoption aurait donc permis, fait-elle valoir, « de rééquilibrer le rapport de force entre les bailleurs et nos détaillants québécois pour qui la situation devient de plus en plus critique chaque jour ».

Or, il n’y a pas eu d’entente à l’Assemblée nationale. L’opposition avait suggéré de scinder le projet de loi pour adopter les articles faisant consensus, mais le gouvernement a refusé.

« On trouve un peu déplorable, malgré le fait que plusieurs mesures faisaient consensus, qu’on n’ait pas trouvé une voie de passage pour cette mesure qui faisait l’unanimité », a commenté le porte-parole du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), Jean-François Belleau. L’organisation croit que l’absence d’entente à Québec « ouvre la porte à cinq mois d’évictions et de saisies de stocks pour les petits commerces ».

Au Conseil québécois du commerce de détail, le directeur général Stéphane Drouin « est très déçu et inquiet pour certains détaillants ». À son avis, c’était « un article essentiel pour la suite des choses ». À l’heure actuelle, « les grands propriétaires font des ententes intéressantes, mais d’autres prennent la ligne dure », déplore-t-il. Certains détaillants ont déjà reçu des lettres d’avocat.

Debbie Zakaib estime que l’article 35.1 aurait pu contribuer à empêcher d’autres détaillants de faire comme ALDO, Reitmans, Coalision (Lolë) et SAIL, qui se sont placés à l’abri de leurs créanciers.

Si la loi est adoptée en septembre ou en octobre, il sera « trop tard », tranchent le CCCD et la Grappe mmode.

Restaurateurs « furieux »

Du côté des restaurateurs, « on n’est pas déçus, on est furieux », insiste David Lefebvre, vice-président, Affaires fédérales et Québec à Restaurants Canada. « C’est assez bizarre que des gens n’arrivent pas à s’entendre pour éviter des évictions et des fermetures de commerces et de restaurants », a-t-il ajouté au cours d’un entretien avec La Presse.

En plus, dit-il, le projet de loi 61 incluait diverses mesures concernant la consommation d’alcool dans les restaurants qui avaient déjà toutes fait l’objet d’un appui unanime des partis à l’Assemblée nationale en 2018. « C’est tout ça qui tombe en même temps. »

Le vice-président de l'Association Restauration Québec (ARQ), François Meunier, abonde dans le sens de David Lefebvre. « De nombreuses mesures apparaissant à cette pièce législative [NDLR : adoptée en 2018] ne sont toujours pas encore entrées en vigueur et deux ans plus tard, une nouvelle étape aurait pu être franchie si le projet de loi 61 avait été adopté. »