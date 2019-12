(Toronto) L’entreprise qui a construit le bras canadien pour les programmes de la navette spatiale américaine et de la Station spatiale internationale retrouvera sa propriété canadienne dans le cadre d’un accord de 1 milliard annoncé lundi.

La Presse canadienne

Un consortium dirigé par la société d’investissement établie à Toronto Northern Private Capital (NPC) avec le soutien financier de l’ancien co-chef de la direction de BlackBerry, Jim Balsillie, et d’autres joueurs, fera l’acquisition de toutes les activités canadiennes et britanniques des anciens MacDonald, Dettwiler and Associates.

Le groupe affirme que le siège social de MDA reviendra au Canada, où il emploie plus de 1900 personnes.

«Au cours de ses 50 ans d’histoire, MDA est passée d’une start-up établie en Colombie-Britannique à une entreprise de technologie spatiale de classe mondiale et un point d’ancrage du programme spatial canadien», a déclaré John Risley, le milliardaire de Halifax qui a fondé la société de fruits de mer Clearwater et qui est une tête dirigeante avec l’investisseur Andrew Lapham de NPC.

«Nous sommes ravis de nous associer (au président du groupe) Mike Greenley et au reste de l’équipe MDA et nous sommes ravis du potentiel de croissance important que nous voyons pour l’entreprise», a-t-il affirmé dans un communiqué.

«En tant que Canadien, je suis tellement fier que cette entreprise canadienne emblématique soit à nouveau détenue et contrôlée au Canada», a déclaré M. Risley.

L’opération de rapatriement des activités canadiennes de MDA sera financée par un certain nombre de sources, dont NPC, dirigée par John Risley et Andrew Lapham, ainsi que M. Balsillie et Senvest Capital, la Banque Scotia et la Banque de Montréal.

MDA est également connue pour avoir développé des satellites d’observation de la Terre Radarsat et d’autres technologies spatiales avancées.

Dans un communiqué de presse distinct, le chef de la direction de Maxar, Dan Jablonsky, a déclaré que la société de Westminster, au Colorado, utilisera les recettes de la vente pour réduire sa dette et effectuer des investissements de croissance dans ses domaines clés de l’intelligence artificielle pour l’étude de la Terre et des infrastructures spatiales.

«Une fois la transaction conclue, Maxar conservera des capacités de premier plan dans les données et analyses géospatiales, les satellites, la robotique spatiale et les infrastructures spatiales, et nous continuerons à être étroitement alignés sur nos clients de la défense et du renseignement, sur les besoins en constante évolution des gouvernements civils et la poursuite de l’innovation sur le marché commercial», a déclaré M. Jablonsky.

Les actions de Maxar, qui sont cotées à la fois à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York, ont fait un bond de 22,8%, ou 4,27 $, à un sommet en cours de séance de 22,98 $. Le titre a cédé une partie de ses gains à Toronto pour clôturer à 21,50 $.

À New York, le titre a pris un peu plus de 15%, terminant la séance à 16,49 $.

On s’attend à ce que MDA continue de fournir des composants et des sous-systèmes à Maxar lorsque l’accord sera conclu et les sociétés ont convenu de continuer à se vendre mutuellement des données satellitaires complémentaires, a indiqué Maxar.

Selon les évaluations, les activités canadiennes de MDA auraient généré environ 485 millions de revenus et 110 millions de bénéfices ajustés en 2019, les revenus comprenant environ 100 millions de ventes à d’autres entités Maxar.

Maxar Technologies a été créée en 2016 lors de la fusion de MDA, alors établie à Vancouver, avec DigitalGlobe, installée au Colorado, un producteur de produits d’imagerie de la Terre à haute résolution.

Northern Private Capital affirme que l’acquisition de MDA devrait être conclue en 2020 après l’obtention des approbations réglementaires.