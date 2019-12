Un nouveau livre lève le voile sur les dessous troubles d’Uber

Depuis ses débuts à San Francisco il y a 10 ans jusqu’à sa domination actuelle, avec 110 millions d’usagers dans 63 pays, l’entreprise de transport Uber a toujours provoqué la controverse. Dans son nouveau livre Super Pumped : The Battle for Uber, le journaliste du New York Times Mike Isaac lève le voile sur la croissance interne chaotique de cette mal-aimée de la Silicon Valley.