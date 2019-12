(Ottawa) Les actions de la société de cannabis Hexo ont chuté d’environ 20 % vendredi à la Bourse de Toronto, après que l’entreprise eut annoncé qu’elle émettrait environ 15 millions de nouvelles actions, une décision qui pourrait diluer la valeur de ses actions existantes.

La Presse canadienne

Les actions ont chuté en cours de séance à un nouveau creux de 26 mois, à 2,03 $, au premier jour de transactions à Toronto après la pause de Noël.

Elles ont terminé la journée à 2,10 $, en baisse de 18,3 % par rapport au cours de clôture de 2,57 $ la veille de Noël.

Hexo a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec des investisseurs institutionnels pour l’achat et la revente de 14,97 millions d’actions ordinaires à 1,67 $US par action, ce qui représente une aubaine de 14 % par rapport à son cours de clôture de 1,94 $US mardi à la Bourse de New York. L’offre devrait venir à échéance le 30 décembre.

Les actions à double cotation ont glissé à 1,53 $US à New York jeudi, mais ont rebondi jusqu’à 1,60 $US à la clôture vendredi.

Hexo dit qu’elle a l’intention d’utiliser les 25 millionsUS qu’elle prévoit générer par le biais de l’émission d’actions pour le fonds de roulement et pour financer la recherche afin de faire avancer ses « stratégies d’innovation ».

L’entreprise a également annoncé un accord pour soumettre aux investisseurs des bons de souscription d’actions de cinq ans pour permettre l’achat de 7,5 millions d’actions supplémentaires à 2,45 $US par action.

Hexo a annoncé en octobre qu’elle supprimait 200 emplois pour s’adapter aux revenus futurs et assurer la viabilité à long terme de l’entreprise.

À la mi-décembre, Hexo a déclaré une perte de 62,4 millions pour le trimestre terminé le 31 octobre. La perte avait été de 12,8 millions au même trimestre un an plus tôt. Les revenus nets sont passés de 5,7 millions à 14,5 millions.