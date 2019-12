Dur Noël pour quatre microbrasseries

Double choc financier pour les bières des microbrasseries Boldwin, Vagabond, Loop et des Cantons, produites dans la même usine de Boucherville. Leur distributeur criblé de dettes a fermé ses portes au pire moment de l’année, soit juste avant Noël. Résultat : une importante créance et des ruptures de stock dans les dépanneurs et des supermarchés.