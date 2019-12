Alphabet: grosse augmentation de salaire pour le patron promu Sundar Pichai

(New York) Alphabet, la maison mère de Google, va nettement augmenter le salaire annuel de son nouveau patron Sundar Pichai et lui offrir des actions d’un montant pouvant dépasser les 200 millions de dollars US, selon un document déposé auprès du gendarme boursier américain vendredi.