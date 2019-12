Warwick: du gaz renouvelable et coopératif

Une coopérative d’agriculteurs de Warwick produira du gaz naturel renouvelable à Warwick en 2020.

Hélène Baril

La Presse

La Coop Agri-énergie Warwick transformera du lisier, du fumier et des résidus organiques en gaz naturel renouvelable qui sera vendu à Énergir en vertu d’un contrat de 20 ans. Le projet nécessite un investissement de 12 millions, auquel les gouvernements du Québec et du Canada ont contribué, de même que des investisseurs comme Desjardins et Fondaction.

Le gaz naturel renouvelable, qui se vend quatre fois plus cher que le gaz naturel conventionnel, est distribué par Énergir à des clients qui sont prêts à payer une prime pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.