Internet en Abitibi: le CRTC donne raison à Vidéotron contre Bell

(Montréal) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rendu une décision dans laquelle il ordonne à Cablevision du Nord de Québec, une filiale à part entière de Bell Canada, de permettre à Vidéotron d’accéder à son réseau dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue à des prix et à des modalités «justes et raisonnables».