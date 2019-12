L’Office des transports du Canada (OTC) a annoncé mardi que WestJet et Swoop Inc. respectent les exigences après l’acquisition proposée de WestJet Airlines Ltd. par une société affiliée d’Onex.

Mayssa Ferah

La Presse

Dans le cas d’une acquisition, Onex devrait s’assurer que toutes les questions concernant WestJet et Swoop Inc. soient soumises à un vote lors des réunions du conseil d’administration, auxquelles seraient présents une majorité d’administrateurs canadiens.

Rappelons que selon la Loi sur les transports au Canada, les transporteurs doivent être contrôlés par des Canadiens pour être titulaires d’une licence intérieure.

PC

Onex doit respecter cette exigence pour que WestJet et Swoop Inc. conservent leur qualité de Canadien, souligne l’OTC.

L’annonce fait suite à une demande déposée par Onex auprès de l’OTC en mai 2019 pour qu’il détermine si WestJet et Swoop Inc. continueraient de satisfaire aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens. WestJet Airlines Ltd. est la société mère de WestJet et de Swoop Inc., qui détiennent des licences de l’OTC. Onex souhaite acquérir 100 % de la société par l’intermédiaire d’une société affiliée.