La transaction entre la division canadienne d'Enterprise et Discount, qui est assujettie à certaines conditions de clôture, survient alors que les options de transport et d'accès aux véhicules prennent de l'expansion.

Le spécialiste de la location de véhicules automobiles Enterprise Holdings a annoncé jeudi s'être entendu avec son concurrent torontois Discount Location d'autos et de camions pour le racheter et fusionner leurs activités, dans un secteur qui connaît une rapide évolution.

Les deux entreprises privées familiales n'ont pas révélé les conditions financières de l'accord, qui regroupera les quelque 760 succursales d'Enterprise au Canada avec les celles de Discount, qui se dénombrent à plus de 300.

La transaction entre la division canadienne d'Enterprise et Discount, qui est assujettie à certaines conditions de clôture, survient alors que les options de transport et d'accès aux véhicules prennent de l'expansion par l'entremise d'applications de covoiturage et de partage de voiture.

Enterprise participe à certains de ces nouveaux modèles avec son programme CarShare, qui permet la location de voitures à l'heure ou à court terme dans certaines villes ontariennes. La société a acheté la torontoise AutoShare en 2014, en plus de nombreuses autres acquisitions de sociétés en démarrage, dans le but de concurrencer ces nouveaux services.

Le chef de la direction de Discount, Jay Singer, fils des fondateurs de la société, a expliqué que Discount avait décidé de faire partie d'une plus grande société offrant davantage de ressources et de possibilités dans un marché en évolution.

Les deux groupes ont précisé qu'aucune décision n'avait été prise concernant la fermeture ou la fusion de succursales. M. Singer a toutefois noté que les deux réseaux étaient complémentaires, puisque les succursales d'Enterprise sont particulièrement bien représentées dans les aéroports, tandis que celles de Discount sont plus présentes dans les villes.