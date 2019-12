(Mississauga) La chaîne de cafés Second Cup a annoncé jeudi avoir conclu une entente qui la verra racheter la chaîne ottavienne Bridgehead Coffee pour 9,5 millions.

La Presse canadienne

L’acquisition est la première depuis que l’entreprise a annoncé, le mois dernier, qu’elle adopterait une nouvelle structure d’exploitation et une nouvelle stratégie, sous le nouveau nom Aegis Brands.

Le chef de la direction de Second Cup, Steven Pelton, a précisé que Bridgehead avait de solides racines communautaires et un important potentiel de croissance.

La chaîne compte 19 succursales, toutes détenues par la société. Second Cup a indiqué avoir l’intention de continuer à les exploiter sous l’enseigne Bridgehead.

Selon la chef de la direction de Bridgehead, Tracey Clark, l’entente, qui comprend 6 millions en espèces et 3,5 millions en actions de Second Cup, apportera les ressources nécessaires pour que la marque puisse connaître une expansion tout en restant fidèle à ses engagements auprès des agriculteurs à plus petite échelle et en continuant à favoriser les liens dans la communauté.

Second Cup a annoncé en novembre la mise en place d’un plan de diversification de ses activités qui comprendra notamment son changement de nom. Aegis restera le propriétaire de Second Cup et l’exploitera comme une marque au sein d’un portefeuille plus large, qui se concentrera sur les secteurs de la restauration, du café et du cannabis — particulièrement en faisant croître des marques régionales sur le marché national.

Le changement de nom et de structure est assujetti à l’approbation des actionnaires et n’aura pas lieu avant l’an prochain.