(Toronto) Les résultats financiers du quatrième trimestre de 2019 de la Banque Royale du Canada révèlent un recul de 1 % du bénéfice net par rapport à la période correspondante de l’exercice 2018.

La Presse canadienne

En un an, le bénéfice net du trimestre qui a pris fin le 31 octobre est passé de 3,25 milliards, ou un montant dilué par action de 2,20 $, à 3,21 milliards, ou un montant dilué par action de 2,18 $.

La direction de la Banque Royale impute la diminution aux résultats des secteurs Services aux investisseurs et de trésorerie, Marchés des Capitaux, Assurances et Services de soutien généraux. Cependant, elle signale que ce facteur a été annulé en partie par les bénéfices élevés des secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

D’autre part, la Banque Royale rapporte un bénéfice net en hausse de 440 millions, ou 4 %, pour l’exercice financier qui a pris fin le 31 octobre par rapport à l’exercice précédent.