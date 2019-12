New Look lorgne le marché américain

Groupe Vision New Look se lance à la conquête du marché américain.

Nathaëlle Morissette

La Presse

L’entreprise de soins oculaires vient tout juste de faire l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de Coco Lunette Holding. La société, qui s’adresse à un marché de luxe en vendant essentiellement des lunettes de designer sous la bannière d’Edward Beiner, possède 12 boutiques en Floride, notamment à Miami, Orlando et Palm Beach.

Les revenus annualisés actuels de l’entreprise américaine s’élèvent à 15,5 millions $ CAN. New Look serait la première entreprise canadienne oeuvrant dans l’industrie de l’optique à acquérir un détaillant américain.