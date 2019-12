Les travailleurs de l’usine Paccar du Canada, à Sainte-Thérèse, étaient nombreux à manifester lundi matin devant l’usine située juste au nord de l’intersection des autoroutes 15 et 640.

Les 1400 employés en lock-out de Paccar ont refusé à 80% une nouvelle offre patronale au terme d’une assemblée générale lundi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Les travailleurs de l’usine Paccar du Canada de Sainte-Thérèse fabriquent des camions de marques Peterbilt et Kenworth. Lundi matin très tôt, ils étaient nombreux à manifester devant l’usine située juste au nord de l’intersection des autoroutes 15 et 640.

C’est le troisième conflit de travail en quatre conventions collectives. Il survient à trois semaines de Noël.

Les employés dénoncent la présence de deux groupes distincts dans le plan de retraite. Le groupe B dispose de plus d’avantages que le groupe A. Une disparité jugée injuste par les dizaines de personnes qui manifestaient devant l’usine ce matin.

«C’est frustrant, mais on s’y attendait. On connaît notre employeur», dit Raymond Champagne, employé de Paccar depuis 2011.

«Ils essayent d’instaurer un climat de peur pour qu’on signe oui à leur entente. On veut qu’ils répondent à nos demandes d’abolir l’écart dans les fonds de pension du groupe A et du groupe B», pense un autre employé qui travaille pour la compagnie depuis neuf ans et désire préserver son anonymat.

Les membres de la section locale 728 du syndicat Unifor ont été mis en lock-out en début de nuit, dimanche, même si les parties patronale et syndicale ont poursuivi leurs négociations.

Vendredi dernier, après une semaine de négociation intensive, les syndiqués ont rejeté une offre patronale à 61%.

Selon Unifor, les enjeux de cette négociation portent essentiellement sur le régime de retraite et l’assurance collective.

-Avec La Presse canadienne