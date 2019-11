Jean-Philippe Décarie Chronique

Mouvance et maraudage dans la quincaillerie

Les déboires financiers et opérationnels qui affligent le géant américain Lowe’s dans ses activités canadiennes – et qui l’ont forcé à annoncer la fermeture de 61 magasins Rona au cours des 12 derniers mois – ne traduisent visiblement pas le véritable état de santé du marché de la quincaillerie et de la rénovation au Québec et au Canada. Après BMR, c’est au tour du groupe canadien Home Hardware de qualifier d’excellents ses résultats de la dernière année.