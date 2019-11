Fiat Chrysler accuse GM de vouloir « perturber » ses fiançailles avec PSA

(New York) Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et General Motors (GM) ont sorti les couteaux mercredi, le premier accusant le second de vouloir perturber ses fiançailles avec le constructeur français PSA en déposant une plainte opportune pour corruption visant à fausser des négociations salariales aux États-Unis.