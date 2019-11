Le Groupe Williams-Sonoma, qui exploite des magasins du même nom un peu partout dans le monde, fermera ses deux boutiques au Québec, au Carrefour Laval et au Quartier DIX30 à Brossard (photo).

Reconnu pour ses articles de vaisselle chics, sa porcelaine, ses verreries et machines à espresso haut de gamme, le Groupe Williams-Sonoma, qui exploite des magasins du même nom un peu partout dans le monde, fermera ses deux boutiques au Québec, au Carrefour Laval et au Quartier DIX30 à Brossard.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« On a su à un moment donné que Williams-Sonoma ne renouvellerait pas son bail ici », a confirmé Sébastien Perron, directeur général du Carrefour Laval. Une affiche installée à l’entrée du magasin indique même aux clients qu’une « vente de fermeture » est en cours. Selon M. Perron, qui affirme ne pas connaître les raisons qui ont poussé l’entreprise américaine à prendre cette décision, la succursale Williams-Sonoma de Laval fermera officiellement ses portes à la fin de janvier. Qui s’installera dans le local du prestigieux magasin ? « On a toujours des plans pour des remplacements, assure Sébastien Perron. Il va y avoir une boutique importante qui va prendre la place », a-t-il ajouté sans vouloir donner plus de détails.

Au DIX30 aussi

Les habitués du Quartier DIX30 devront eux aussi renoncer aux articles de cuisine de Williams-Sonoma. « Vente de fermeture ! 30 % sur tout en magasin. Venez nous dire au revoir. » C’est ce que l’on pouvait lire sur le page Facebook de la boutique dans un message mis en ligne le 16 novembre. À la suite d’un appel téléphonique au magasin, on a confirmé à La Presse la fermeture de l’endroit. Du côté de l’administration du Quartier DIX30, personne n’a répondu à nos nombreux appels. La succursale de Brossard cesserait également ses activités en janvier. Ailleurs au pays, l’entreprise compte six enseignes Williams-Sonoma à Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Rappelons que le Groupe Williams-Sonoma exploite également les magasins Pottery Barn, Pottery Barn Kids et West Elm. Au deuxième trimestre de l’exercice financier se terminant en février 2020, l’entreprise affichait un chiffre d’affaires de 1,3 milliard US, une hausse de 7,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Pour le moment, rien n’indique que l’unique succursale québécoise de West Elm, située dans le quartier Griffintown à Montréal, ainsi que le magasin Pottery Barn de Brossard mettront la clé sous la porte. Aucun porte-parole de l’entreprise, dont le siège social est à San Francisco, n’a répondu à nos demandes d’entrevue.