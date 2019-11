(Montréal) Aimia a annoncé lundi avoir conclu un accord avec un groupe d’actionnaires dissidents pour reconstituer son conseil d’administration et racheter des actions pour une valeur maximale de 125 millions.

La Presse canadienne

L’accord met fin à un conflit avec le groupe dirigé par Charles Frischer, qui avait tenté de remplacer la moitié des huit membres du conseil d’administration d’Aimia.

L’entreprise a vendu son programme phare Aéroplan à Air Canada plus tôt cette année. La transaction a laissé à Aimia des liquidités importantes, mais plusieurs questions persistent quant à son avenir.

Dans la nouvelle convention d’actionnaires, la société a convenu d’un plan de reconstitution de son conseil d’administration au plus tard le 28 février 2020, en prévision de la prochaine assemblée annuelle de la société, qui se tiendra au plus tard le 30 avril 2020.

Les actionnaires dissidents ont également retiré leur demande d’assemblée extraordinaire des actionnaires, tandis qu’Aimia et la firme Mittleman Brothers, le plus grand actionnaire de la société, ont accepté de mettre fin à leur affrontement judiciaire.

À l’exception de Philip Mittleman, les six administrateurs actuels de la société qui ne font pas partie de la direction ont confirmé qu’ils ne se porteraient pas candidats à l’élection au conseil lors de l’assemblée annuelle de 2020.

« Nous croyons que la convention de règlement prévoit un cadre exécutoire qui a pour but de protéger et de promouvoir les intérêts de la société et de ses parties prenantes tout en permettant à la société d’écarter les litiges en cours et de lever l’incertitude entourant les prochaines élections d’administrateurs », a affirmé dans un communiqué le président du conseil d’administration d’Aimia, Bill McEwan.

« Le conseil a aussi approuvé à l’unanimité un nouveau rachat d’actions volontaire important afin de fournir une certaine liquidité et d’offrir un choix à tous nos porteurs d’actions privilégiées et ordinaires dans le cadre d’opérations structurées pour être relutives et créatrices de valeur. »

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : AIM)