(Toronto) Cineplex a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre en hausse de 31,4 % par rapport à l’an dernier, alors que ses revenus ont gagné 8,3 %, soutenus par les nouveaux films du Roi lion et de Spider-Man.

La Presse canadienne

L’exploitant de salles de cinéma a vu son profit net atteindre 13,4 millions, soit 21 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, il avait réalisé un bénéfice de 10,2 millions, ou 16 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 418,4 millions, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 386,4 millions de l’an dernier. L’achalandage dans les salles de cinéma a progressé de 1,8 %, ce que Cineplex a attribué à une meilleure programmation par rapport à la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit par action de 14 cents à partir de revenus de 418 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus du box-office ont progressé à 177,9 millions, comparativement à 173,3 millions l’an dernier, tandis que les revenus tirés des services alimentaires ont totalisé 125,6 millions, comparativement à 115,6 millions un an plus tôt.

Les revenus des médias ont avancé à 43,4 millions, en hausse par rapport à 33,5 millions un an plus tôt, tandis que ceux du divertissement ont progressé à 58,1 millions, par rapport à 53,8 millions un an plus tôt. Les autres revenus, qui comprennent notamment les activités promotionnelles, les fêtes privées et les événements corporatifs, se sont chiffrés à 13,6 millions, alors qu’ils avaient été de 10,6 millions au même trimestre en 2018.