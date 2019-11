(Montréal) La société de logiciels de paiement Lightspeed POS a affiché jeudi une perte nette du deuxième trimestre plus importante que l’an dernier, malgré une augmentation de 51 % de ses revenus.

La Presse canadienne

L’entreprise montréalaise a perdu 10,1 millions US pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se compare à une perte de 8,2 millions US pour la même période un an plus tôt.

La perte par action la plus récente s’est établie à 12 cents US, comparativement à 27 cents US par action l’an dernier, alors que Lightspeed comptait un moins grand nombre d’actions en circulation.

Les revenus ont bondi à 28 millions US, par rapport à un chiffre d’affaires de 18,6 millions US un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte de 7,7 millions US, ou 9 cents US par action, à partir de revenus totalisant 26,9 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Lightspeed a augmenté son empreinte mondiale, au cours du plus récent trimestre, en réalisant l’acquisition de la société suisse iKentoo. Elle a aussi mis la main, après la fin du trimestre, sur Kounta, une plateforme infonuagique pour le secteur de l’hôtellerie en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Non seulement ces récentes acquisitions renforcent notre leadership sur le plan de la présence géographique, mais nous nous réjouissons également que des sociétés hautement performantes unissent avec enthousiasme leurs forces aux nôtres à mesure que nous pénétrons plus avant cet énorme marché en construisant une plateforme réellement mondiale », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva.