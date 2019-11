Fondée en 2002 et établie à Longueuil, KDC/ONE emploie plus de 5000 personnes dans 16 installations en Amérique du Nord et en Europe.

L’entreprise québécoise Corporation Développement Knowlton (KDC/ONE), fabricant de produits de beauté et de soins personnels sur mesure, vient de faire l’acquisition de la société californienne Benchmark Cosmetic Laboratories Inc., spécialisée dans le domaine de la formulation personnalisée, reconnue pour avoir développé l’écran solaire au-dessus du FPS 100 et la crème « blur » flouteuse d’imperfections.

Isabelle Dubé

La Presse

KDC/ONE pourra dorénavant compter sur une équipe de 150 personnes en recherche et développement. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Elle fait suite aux acquisitions en juillet de Swallowfield PLC au Royaume-Uni et du groupe français Alkos.

Fondée en 2002 et établie à Longueuil, KDC/ONE emploie plus de 5000 personnes dans 16 installations en Amérique du Nord et en Europe. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,3 milliard de dollars.