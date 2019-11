2Keys devrait être exploitée en tant que filiale d’Interac et maintenir ses principaux secteurs d’activité établis avec des organisations des secteurs public et privé.

(Toronto) Interac a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la société de sécurité numérique 2Keys, établie à Ottawa. Les détails financiers de l’accord n’étaient pas immédiatement disponibles.

La Presse canadienne

Le service de transmission de paiements et de renseignements par voie numérique a précisé que les quelque 100 employés de 2Keys le rejoindraient. Avec cette acquisition, la société torontoise estime qu’elle « se donne des moyens additionnels de développer de nouvelles solutions d’identité numérique, ce qui est essentiel pour suivre l’évolution des comportements des consommateurs ».

Fondée en 1998, 2Keys conçoit, développe et exploite des systèmes d’identité numérique. Elle compte plus de 40 millions d’utilisateurs et procède à quatre millions de vérifications d’identité chaque jour, a précisé Interac dans un communiqué.

2Keys devrait être exploitée en tant que filiale d’Interac et maintenir ses principaux secteurs d’activité établis avec des organisations des secteurs public et privé.