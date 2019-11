Depuis près d’un mois, les clients de St-Hubert peuvent notamment remplacer la célèbre assiette composée de six lanières de poulet panées par des languettes végétales préparées avec du soya, du millet, de l’amarante et du quinoa.

Le roi du poulet rôti a décidé d’offrir à son tour des options végétales dans son menu. Depuis près d’un mois, les clients de St-Hubert peuvent notamment remplacer la célèbre assiette composée de six lanières de poulet panées par des languettes végétales préparées avec du soya, du millet, de l’amarante et du quinoa.

Nathaëlle Morissette

La Presse

À l’instar d’autres chaînes de restaurants, comme A&W, McDonald’s et même Pizza Pizza, Groupe St-Hubert plonge à son tour dans l’aventure végétalienne. Au lieu des boulettes de fausse viande à la Beyond Meat, la chaîne, qui a une longue tradition de poulet rôti et pané, offre plutôt des languettes végétales – qui s’apparentent au poulet – préparées par l’entreprise américaine Dr. Praeger’s. La société vend par ailleurs ses produits dans de nombreux supermarchés aux États-Unis, dont Whole Foods, et dans quelques marchés d’aliments naturels au Québec.

« On voulait être rapidement sur le marché », explique Josée Vaillancourt, directrice des communications et de la Fondation St-Hubert, pour justifier le fait que la chaîne n’ait pas élaboré sa propre recette. « C’est quelque chose qu’on a pris sur les tablettes. »

Bien que la chaîne ait fait du poulet sa spécialité, elle ne pouvait faire fi de l’engouement pour les protéines végétales.

Les habitudes alimentaires changent. Si on est là depuis tout ce temps-là, c’est qu’on a su s’adapter. Josée Vaillancourt, porte-parole de St-Hubert

Éventuellement, St-Hubert élaborera son propre « faux poulet », assure Mme Vaillancourt.

Pour l’instant, les clients qui se présentent dans l’une ou l’autre des succursales de l’entreprise peuvent commander un repas de six lanières végés croustillantes, un wrap végé ou encore une salade Bangkok garnie de faux poulet. Et ces nouveaux plats qui s’ajoutent au menu « sont là pour rester », affirme Josée Vaillancourt.

Changements discrets

Le virage végétal de St-Hubert s’est par ailleurs fait en toute discrétion. Bien que les nouvelles assiettes soient servies depuis le 8 octobre dans tous les restaurants du groupe, aucune campagne de publicité n’a été lancée jusqu’à maintenant.

Des influenceurs devraient commencer à en faire la promotion sur les réseaux sociaux au cours de la semaine. Le site internet de St-Hubert n’annonce pas non plus l’arrivée en cuisine des lanières panées végétales. « On est comme en transition avec notre site », admet la directrice des communications. En succursale, toutefois, tous les menus ont été changés, assure-t-elle.

Les leçons de Tim Hortons

Après un mois, il a été impossible de savoir si les clients de St-Hubert ont été nombreux à troquer leurs filets de poulet panés pour des lanières végétales. « C’est quand même très récent, s’est contentée de répondre Mme Vaillancourt. On est en train d’analyser ça. »

St-Hubert n’est toutefois pas la première chaîne à offrir une solution de rechange au poulet. Poulet frit Kentucky (PFK) affiche également sur son menu des sandwichs végétaux à base de soya. Après quelques appels dans des restaurants, il appert toutefois que ce produit n’est pas offert partout au Québec. À la fin d’août, PFK a également fait un test d’une journée dans l’un de ses restaurants d’Atlanta, aux États-Unis, en lançant une version végétale de ses célèbres croquettes de poulet. Il s’agissait d’un projet pilote.

L’offre végé ne semble pas susciter l’engouement dans tous les types de chaînes de restaurants. Rappelons que Tim Hortons avait également décidé de sauter dans la mêlée au début de l’été en affichant sur son menu des sandwichs déjeuners et des hamburgers préparés avec une protéine végétale signée Beyond Meat. Or, quelques mois plus tard, le spécialiste du duo beigne-café annonçait le retrait de ces produits, sauf en Colombie-Britannique et en Ontario.

D’autres chaînes qui ont pris le virage végétal

McDonald’s

Plus d’un an après l’arrivée de la boulette végé chez A&W, McDonald’s a lancé à la fin du mois de septembre son PLT (Plante-Laitue-Tomate) dans 28 restaurants du Sud-Ouest ontarien, pour une durée de 12 semaines. L’entreprise pourra ainsi mesurer l’appétit des clients pour ce sandwich garni d’une boulette signée Beyond Meat. La recette a été spécialement conçue pour McDonald’s.

PHOTO FOURNIE PAR MCDONALD’S Plus d’un an après l’arrivée de la boulette végé chez A&W, McDonald’s a lancé à la fin du mois de septembre son PLT (Plante-Laitue-Tomate) dans 28 restaurants du Sud-Ouest ontarien, pour une durée de 12 semaines.

Pizza Pizza

À la fin du mois de juin, à temps pour la saison des déménagements, Pizza Pizza a aussi sauté dans la mêlée en offrant des garnitures composées d’ingrédients végétaux comme du faux pepperoni, du faux chorizo et du fauxmage (faux fromage). Le tout est servi sur une croûte de chou-fleur.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE À la fin du mois de juin, à temps pour la saison des déménagements, Pizza Pizza a aussi sauté dans la mêlée en offrant des garnitures composées d’ingrédients végétaux comme du faux pepperoni, du faux chorizo et du fauxmage (faux fromage).

Subway

En septembre, la chaîne spécialisée dans la vente de sous-marin à base de charcuterie ou de poulet a elle aussi décidé de tester les goûts de sa clientèle en lançant pour une durée limitée un sandwich aux boulettes Beyond Meat à la sauce marinara. Ce nouveau produit s’est retrouvé au menu de 685 restaurants du Canada et des États-Unis. Reste maintenant à savoir si l’entreprise décidera d’offrir ce sandwich en permanence dans toutes ses succursales du pays.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE En septembre, Subway a décidé de tester les goûts de sa clientèle en lançant pour une durée limitée un sandwich aux boulettes Beyond Meat à la sauce marinara.

Harvey’s

À l’instar de ses compétiteurs, Harvey’s offre lui aussi depuis cet automne une option végétale avec son Burger Lightlife. Sa boulette est préparée par l’entreprise Lightlife et est composée essentiellement de betteraves et de protéines de pois.