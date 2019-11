Les prix de vente de la pâte, du bois et du papier fabriqués par Produits forestiers Résolu ont reculé avec une rare synchronisation au troisième trimestre, qui s’est conclu avec une perte nette de 43 millions US.

Hélène Baril

La Presse

La faiblesse du marché et la perspective qu’elle puisse durer évoquée par le président et chef de la direction ont provoqué une chute de plus de 20 % du titre de l’entreprise à l’ouverture des marchés jeudi. Le titre a fini la journée à 4,72 $ à la Bourse de Toronto, en baisse de 21,2 %, son plus bas niveau depuis un an.

La perte nette de 43 millions du troisième trimestre se compare à un profit net de 117 millions pour la même période l’an dernier. Les résultats de l’an dernier incluaient des revenus provenant de la vente de deux usines aux États-Unis. Si l’on exclut les éléments extraordinaires, la perte du trimestre est de 36 millions US et se compare à un profit net de 96 millions US l’an dernier.

Selon Yves Laflamme, président et chef de l’exploitation de Résolu, la baisse du prix de vente moyen du bois (- 25 %), de la pâte commerciale (- 20 %) et du papier journal (- 9 %) explique en grande partie les résultats du trimestre.

Les conditions difficiles du marché de la pâte commerciale devraient se poursuivre au moins jusqu’à la fin de l’année, mais nous constatons des signes encourageants, dans la pâte de résineux. Yves Laflamme

Les secteurs du papier journal et des papiers spéciaux sont les deux seuls qui ont généré des résultats positifs au troisième trimestre.

Le volume des ventes est resté stable, mais les revenus sont passés de 974 millions US à 705 millions US.

Des tarifs qui font mal

Les coûts de production ont aussi augmenté, ce que l’entreprise explique par une hausse du coût de la fibre et une augmentation des activités de maintenance.

Résolu a aussi dû mettre de côté une somme de 13 millions US pour les droits imposés par les États-Unis sur le bois d’œuvre canadien. Au total, Résolu a déjà comptabilisé 149 millions US en droits compensatoires.

Malgré « le ralentissement cyclique qui touche actuellement l’industrie », le président estime que l’entreprise est en bonne position pour réaliser sa stratégie, dont la diversification dans le papier tissu.

Résolu reste un important producteur de papier journal, secteur qui génère la part la plus importante de ses revenus, avec la pâte. Le marché du papier journal poursuit son déclin. L’entreprise fait état d’une baisse de la demande de 15 % en Amérique du Nord depuis un an, et de 10 % ailleurs dans le monde.