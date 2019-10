Les sacs de Herschel, une marque canadienne fondée en 2009 et basée à Vancouver, sont vendus dans plus de 90 pays dans le monde.

(Montréal) Le gestionnaire d’actifs français Eurazeo a annoncé jeudi un investissement minoritaire de 60 millions de dollars dans le fabricant canadien de sacs Herschel, aux côtés de fonds d’investissements américain et canadien.

Agence France-Presse

Cet investissement, réalisé via le pôle Eurazeo Brands, a été conclu au sein d’un consortium regroupant le fonds d’investissement américain Alliance Consumer Growth (ACG) et la division d’investissement du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP).

« Nous sommes ravis d’entamer un partenariat avec les fondateurs de Herschel, ACG et HOOPP, afin de renforcer l’attachement du consommateur aux produits de la marque et d’accélérer son développement à travers différents canaux de distribution, catégories et géographies », a déclaré dans un communiqué Adrianne Shapira, directrice générale d’Eurazeo Brands.

« Notre ambition est de renforcer le rayonnement de la marque grâce à nos produits intemporels qui sont synonymes de voyage, d’expérience et de découverte », a expliqué Lyndon Cormack, cofondateur de Herschel, marque canadienne fondée en 2009 et basée à Vancouver. Ses sacs sont vendus dans plus de 90 pays dans le monde.

Contactée par l’AFP, la marque n’a pas donné suite.