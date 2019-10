Apple fait mieux que prévu avec ses services et accessoires à la rescousse

(New York) Forte progression des services et des accessoires, léger fléchissement des ventes d’iPhone, chiffre d’affaires en forte hausse : Apple a publié mercredi des résultats trimestriels meilleurs que prévu et rassuré Wall Street.

Daniel HOFFMAN

Agence France-Presse

Pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, le chiffre d’affaires de la marque à la pomme s’est établi à 64,04 milliards de dollars, 1,8 % de mieux qu’à la même période l’an dernier.

Les résultats trimestriels sont « la conclusion d’une année fiscale 2019 remarquable pour Apple », s’est félicité lors d’une conférence téléphonique le patron d’Apple Tim Cook, qui s’est par ailleurs dit très optimiste pour les fêtes de fin d’année.

Selon M. Cook, ce chiffre d’affaires est même le meilleur jamais réalisé par l’entreprise à cette période de l’année.

Sur l’ensemble de l’année, il s’établit à 260,17 milliards de dollars, en recul de 2 % par rapport à 2018.

La marque à la pomme a notamment profité de la poussée des recettes de son activité de services, qui a généré 12,51 milliards de dollars, 18 % de mieux qu’à la même période l’an dernier.

Ce chiffre est de bon augure pour le géant de Cupertino, qui s’apprête à lancer son nouveau service de diffusion en continu Apple TV + vendredi, entrant sur un marché ultra-compétitif qui compte des poids lourds comme Netflix et va prochainement accueillir Disney + et HBO Max.

La plateforme sera disponible dans une centaine de pays au prix de 4,99 dollars par mois et sera gratuite pendant un an pour tout client achetant un nouveau produit Apple.

Accessoires

Les ventes trimestrielles de l’iPhone, dont le dernier modèle est commercialisé depuis septembre, ont fait gagner à Apple 33,36 milliards de dollars. C’est 9,3 % de moins que l’an dernier, mais mieux que ce qu’anticipaient les analystes.

« Nous sommes très heureux des premiers retours sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro et Pro Max. C’est encore tôt, mais la tendance paraît très bonne », a assuré Tim Cook.

Les ventes d’accessoires ont elles fortement progressé, générant 6,52 milliards de dollars, soit une hausse de 54 % par rapport à la même période l’an dernier. La montre connectée Apple Watch et les écouteurs sans fil AirPods ont porté ce secteur, selon le groupe.

Apple a par ailleurs lancé mercredi un tout nouveau modèle d’écouteurs, les AirPods Pro, censés atténuer les bruits extérieurs et vendus 250 dollars aux États-Unis.

Si les ventes en Chine et en Europe ont légèrement décliné, celles sur le continent américain et dans le reste de l’Asie ont progressé.

Le géant technologique, qui arrive en troisième place dans l’industrie du smartphone derrière le Chinois Huawei et le Coréen Samsung d’après des études récentes, cherche depuis quelques années à diversifier ses activités et ses sources de revenus.

Potentiel de 100 millions d’abonnés

Selon Daniel Ives, analyste pour Wedbush Securities, la diffusion en continu (streaming) avec Apple TV + s’inscrit clairement dans cette tendance.

Apple possède « une liste convaincante de nouveaux programmes. Nous estimons que l’entreprise va dédier 6 milliards de dollars par an pour des séries et des films originaux afin de renforcer ses ambitions dans le domaine du streaming », précise l’expert dans une note.

Selon lui, le prix avantageux auquel l’entreprise va lancer sa nouvelle plateforme pourrait lui permettre d’attirer un grand nombre d’abonnés.

« Nous estimons qu’Apple a la possibilité de faire venir 100 millions de consommateurs sur son service de streaming dans les 3 à 4 prochaines années », indique M. Ives.

Le groupe de Tim Cook a dégagé un bénéfice net de 13,69 milliards de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 3 %, mais supérieur aux prévisions des analystes. Sur l’année, il baisse de 7 %, à 55,26 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net trimestriel parvient à 3,03 dollars contre 2,84 dollars attendus par les analystes.

A Wall Street, l’action progressait de près de 2 % vers 18 h 30 dans les échanges électroniques après la clôture.