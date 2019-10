« Mon entreprise et moi-même sommes responsables et nous savons que nous devons nous améliorer », a déclaré Dennis Muilenburg, martelant qu’il apprenait de ces erreurs tragiques et qu’il était disposé à « rendre des comptes ».

(Washington) Le PDG de Boeing a fait profil bas mercredi lors de son audition devant le Congrès américain, visiblement ému et reconnaissant sa responsabilité dans les accidents des 737 MAX de Lion Air et d’Ethiopian Airlines, qui ont fait 346 morts.

« Nous avons encore plus à apprendre pour que cela ne se reproduise plus jamais », a-t-il ajouté.

Comme la veille au Sénat, il a adressé, devant la Chambre des représentants, ses excuses aux familles des victimes présentes dans la salle qu’il a rencontrées longuement avant cette nouvelle audience.

« Je voudrais de nouveau dire que je suis désolé. Je n’oublierai jamais » ce qu’il s’est passé, a-t-il dit.

Face aux commentaires de Peter DeFazio, président de la commission des Transports et des infrastructures, M. Muilenburg est apparu l’ombre de lui-même, les yeux embués, incapable parfois de parler.

« C’est inacceptable. Laisser tout le monde dans l’ignorance est inacceptable. C’est sans précédent », a tempêté Peter DeFazio, fustigeant le fait que les pilotes n’aient pas été informés de l’existence du MCAS, un logiciel censé empêcher le 737 MAX de partir en piqué, notamment en cas de perte de vitesse.

« Nous avons besoin de réponses », a ajouté M. DeFazio.

Un autre membre du Congrès l’a particulièrement malmené : « Vous avez dit que vous étiez responsable. Pourquoi ne pas renoncer à votre salaire ? Vous nous dites que votre rémunération n’a pas été réduite avec tout ça ? Vous continuez de travailler et de gagner 30 millions de dollars par an », s’est emporté le parlementaire Steve Cohen.

Pour autant, certains autres élus ont semblé apporter leur soutien à M. Muilenburg, se concentrant sur des problématiques générales et annexes comme la formation défaillante des pilotes dans le monde ou le fait que les accidents d’avion étaient souvent la conséquence d’une chaîne d’incidents et non pas d’un dysfonctionnement unique.