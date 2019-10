Comme elle le fait déjà entre les passagers et ses conducteurs, Uber offrira dès aujourd’hui au Québec et en Ontario sa plateforme permettant d’apparier camionneurs et expéditeurs. Le service s’adresse tant aux camionneurs indépendants qu’aux exploitants de parc de véhicules.

Après le taxi, la livraison de nourriture, les vélos et les trottinettes, Uber étend aujourd’hui au Canada un autre de ses tentacules, Uber Freight, destiné aux camionneurs et à leurs clients.

Jean-François Codère

La Presse

Comme elle le fait déjà entre les passagers et ses conducteurs, Uber offrira dès aujourd’hui au Québec et en Ontario sa plateforme permettant d’apparier camionneurs et expéditeurs. Le service s’adresse tant aux camionneurs indépendants qu’aux exploitants de parc de véhicules.

« Les gens de cette industrie n’ont pas encore vu de changements significatifs dans les technologies qu’ils utilisent », fait valoir Xavier Van Chau, responsable des relations publiques pour Uber au Canada.

Pour les camionneurs indépendants, fait-il valoir, l’utilisation de la plateforme Uber simplifiera grandement la recherche et la négociation de nouveaux contrats. Qui plus est, ils pourront choisir des contrats en meilleure connaissance de cause.

« Quand un camionneur négocie un voyage avec un courtier ou un expéditeur, il n’a souvent pas de portrait de la situation, à savoir par exemple quelles autres offres sont disponibles à proximité », note M. Van Chau.

Des rabais

La multinationale américaine offre aussi aux camionneurs inscrits des rabais sur certains de leurs coûts, notamment du carburant ou des services de maintenance, et la possibilité d’être payé plus rapidement et simplement. Les camionneurs canadiens n’y auront pas accès immédiatement, mais Uber Freight offre aussi dans certains États américains la possibilité de bénéficier d’un parc de remorques.

Pour les expéditeurs, la solution d’Uber offre entre autres d’accélérer le processus d’envoi et de suivre les camions en temps réel.

Souvent, c’est une autre entreprise qui s’occupe de l’entreposage. Dans notre système, les camionneurs peuvent donner une note à chaque installation et noter des problèmes, par exemple qu’il n’y a personne pour ouvrir la porte entre telle heure et telle heure. Ça peut aider les expéditeurs à voir les installations problématiques. Xavier Van Chau, responsable des relations publiques pour Uber au Canada

Selon Uber, environ 20 % des kilomètres parcourus par les camions le sont « à vide », ce qui cause de la pollution inutile. En optimisant l’appariement des voyages, l’entreprise croit être en mesure de réduire ce nombre.

Le marché canadien du camionnage est estimé à 68 milliards de dollars, selon Uber. Le service Freight, d’abord lancé aux États-Unis, a récemment été étendu à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la Pologne. Les camionneurs canadiens pourront utiliser l’application pour prendre en charge des voyages locaux ou transfrontaliers vers ou à partir de ce pays.

Des gestionnaires de parc de véhicules et des expéditeurs ont déjà pris l’engagement d’utiliser la plateforme Uber Freight au Canada, selon M. Van Chau. C’est notamment le cas de Martin Brower, un gestionnaire de chaîne d’approvisionnement pour McDonald’s.