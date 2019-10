(Toronto) Resturant Brands International a affiché lundi un bénéfice en hausse pour son troisième trimestre, par rapport à l’an dernier, grâce aux solides résultats de ses enseignes Burger King et Popeyes Louisiana Kitchen, lesquels ont contrebalancé les difficultés vécues chez Tim Hortons.

La Presse canadienne

La société de Toronto a engrangé un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de 201 millions US, ou 75 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, elle avait réalisé un bénéfice de 134 millions US, ou 53 cents US par action, un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands a dit avoir gagné 72 cents US par action au plus récent trimestre, un chiffre en hausse par rapport à celui de 63 cents US du même trimestre l’an dernier.

Ce résultat était conforme aux attentes des analystes, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus ont totalisé 1,46 milliard US pour le trimestre, comparativement à un chiffre d’affaires de 1,38 milliard US l’an dernier.

Les ventes des restaurants ouverts depuis au moins un an ont avancé de 9,7 % chez Popeyes et de 4,8 % chez Burger King. Les ventes comparables des cafés Tim Hortons ont diminué de 1,4 %.