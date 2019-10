Postmedia, l’entreprise médiatique propriétaire du National Post et de la Gazette de Montréal, a dégagé un profit de 7,9 millions pour son quatrième trimestre.

(Toronto) Postmedia Network Canada a dégagé un profit de 7,9 millions pour son quatrième trimestre, aidé par une diminution de ses dépenses par rapport à l’an dernier.

L’entreprise médiatique propriétaire du National Post et de la Gazette de Montréal a affiché jeudi un bénéfice attribuable aux actionnaires de 8 cents par action pour le trimestre clos le 31 août, ce qui se compare à une perte de 22,9 millions, ou 24 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

L’éditeur a vu ses revenus d’ensemble diminuer de 8,2 %, mais les recettes de ses activités numériques ont progressé, essentiellement grâce à une hausse de 10,8 % de ses revenus publicitaires numériques.

Les revenus totaux de Postmedia se sont chiffrés à 145,6 millions, dont 31,2 millions provenant des activités numériques.

Au quatrième trimestre de 2018, les recettes de Postmedia avaient totalisé 158,7 millions, incluant 28,9 millions des activités numériques.

Pour l’ensemble de l’exercice clos le 31 août, Postmedia a perdu 6,3 millions, soit 8 cents par action, comparativement à une perte de 33,9 millions, ou 36 cents par action, pour l’exercice 2018. Le chiffre d’affaires annuel de 2019 a atteint 619,6 millions, ce qui représentait une baisse de 8,4 % par rapport à celui de 676,3 millions de l’exercice précédent.