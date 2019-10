Le titre de l’entreprise, considérée comme un des baromètres de la santé de l’économie mondiale, reculait de 2 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse de New York.

Caterpillar craint pour l’économie mondiale et abaisse ses prévisions

(New York) Caterpillar, le fabricant américain d’engins de chantier et de construction, a fait part mercredi de résultats trimestriels décevants et, invoquant « l’incertitude sur l’économie mondiale », a abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2019.

Agence France-Presse

Caterpillar pâtit en particulier des tensions commerciales sino-américaines qui pèsent sur la croissance, en particulier celle de la Chine.

Les ventes du groupe dans la région Asie-Pacifique ont ainsi reculé de 13 % au troisième trimestre, selon un communiqué.

« Nous nous attendons désormais à ce que la demande des clients finaux reste stable au quatrième trimestre et à ce que les concessionnaires réduisent davantage leurs stocks en raison de l’incertitude économique mondiale », a commenté le PDG de l’entreprise Jim Umpleby, cité dans le document.

Le groupe de Deerfield en Illinois table désormais pour l’ensemble de l’année sur un bénéfice par action ajusté compris entre 10,90 dollars et 11,40 dollars là où il anticipait auparavant pouvoir atteindre le bas d’une fourchette comprise entre 12,06 dollars et 13,06 dollars. Les analystes misaient pour leur part sur 11,70 dollars.

Au troisième trimestre, le groupe a vu son chiffre d’affaires reculer de 6 %, à 12,8 milliards de dollars, soit bien en dessous des prévisions des analystes (13,57 milliards). « Nos volumes ont reculé, car les concessionnaires ont réduit leurs inventaires et que la demande des clients finaux, même si elle est restée positive, était moins forte que ce à quoi nous nous attendions », a souligné M. Umpleby.

Son bénéfice net s’est replié de 13 % à 1,5 milliard de dollars. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, la référence pour les investisseurs nord-américains, le bénéfice est ressorti à 2,66 dollars là où les analystes s’attendaient à 2,88 dollars.